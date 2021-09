Douradinhos produzidos em laboratório. Alguém é servido?

A Europa é o maior importador de peixe do mundo: os europeus consomem mais do triplo do que produzem. Para combater uma sobre-exploração de espécies pouco sustentável, a maior empresa de alimentos congelados da Europa prepara-se para criar produtos do mar em laboratório.

A maior empresa de alimentos congelados da Europa e produtora dos douradinhos da marca Birds Eye aliou-se à norte-americana BlueNalu para criar produtos do mar a partir da cultura celular em laboratório, em vez de capturados nos oceanos.

A Nomad Foods, proprietária das marcas Findus, Iglo, La Cocinera e Green Cuisine, disse à Reuters na segunda-feira, 13 de Setembro, que tinha como objectivo vender produtos do mar cultivados artificialmente, para responder à crescente procura e ajudar a salvaguardar a biodiversidade marinha.

Através desta parceria, a Nomad e a BlueNalu vão colaborar em estudos de mercado e de opinião dos consumidores, avaliar o que é necessário para obter a aprovação dos reguladores e explorar novas oportunidades de negócio e produtos para os mercados europeus.

A Europa é o maior importador de peixe do mundo, com os seus cidadãos a consumir mais do triplo do que produzem, de acordo com o relatório Blue Economy da União Europeia. “A importância da sustentabilidade nunca foi tão evidente e o papel da tecnologia na satisfação destas necessidades está a ganhar força”, salientou Stéfan Descheemaeker, director executivo da Nomad Foods.

O método desenvolvido pela BlueNalu, com sede em San Diego, na Califórnia, permite isolar células de peixe do músculo, gordura e tecido do animal, e assegurar as condições que necessitam para se multiplicarem. Depois, são moldadas em porções, através de práticas comuns na indústria alimentar. Não há qualquer modificação genética.

A Nomad Foods, presente em 14 mercados europeus, é o maior comprador do mundo de peixe capturado de forma sustentável. A empresa afirma que a parceria com a BlueNalu representa a primeira do género na Europa entre uma empresa de bens de consumo embalados e uma empresa de produtos do mar produzidos a partir de células.

A BlueNalu está já a desenvolver uma variedade de produtos criados directamente através de uma cultura celular. Aposta em espécies tipicamente importadas, difíceis de manter em aquacultura, sobre-exploradas e não sustentáveis, ou que normalmente contêm níveis mais elevados de poluentes ambientais.

A ligação da BlueNalu com a Nomad Foods segue colaborações já anunciadas com a Pulmuone Co Ltd., na Coreia do Sul, Sumitomo Corporation e Mitsubishi Corporation no Japão, e Thai Union na Tailândia. Os rivais da BlueNalu incluem a Bluu Biosciences, Finless Foods e Wild Type.