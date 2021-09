O Dia da Ecologia

Há 155 anos que Ernst Haeckel inventou o termo ecologia para definir o estudo de todas as complexas inte-relações entre organismos e o meio envolvente, incluindo, em sentido lato, todas as condições necessárias à sobrevivência. Alguns historiadores de ciência consideram que a ecologia nasce a partir da noção da “economia da natureza” proposta por Lineu (Carl von Linné), no séc. XVIII. A revolução industrial abre caminho a um outro tipo de observação e à ecologia científica. Para isso contribuíram Alexander von Humboldt, com a biogeografia e o alargamento do espaço à dimensão do planeta, e Charles Darwin, com a sua concepção dinâmica e evolutiva do tempo. Com uma nova visão de espaço e tempo e a expansão industrial com consequências nefastas para o ambiente, os intelectuais da época interrogavam-se sobre as consequências da exploração da natureza. É o momento certo para Haeckel lançar e definir ecologia, altura em que a confiança no progresso tinha uma força extraordinária.