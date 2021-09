Esta noite, Afonso Cruz estará no Encontro de Leituras

Logo à entrada da exposição Múltiplo Leminski, que pode ser vista até ao dia 3 de Novembro na Casa da América Latina, em Lisboa, somos surpreendidos por uma foto gigante do poeta brasileiro Paulo Leminski (1944- 1989) abraçado à também poeta brasileira Alice Ruiz, que é a curadora-mor desta exposição, cada um a apontar com o braço para um lado.

As filhas de ambos, a compositora Estrela Ruiz Leminski e a jornalista Aurea Leminski, também estão na curadoria da exposição e esta última, que nos fez uma visita guiada diz-nos que se pode iniciar o percurso por qualquer um dos espaços da exposição, mas que o seu pai naquele retrato: “Sempre aponta para se começar pela ‘Linha da Vida’”.

Esta tarde, o Prémio literário Booker revelou a lista dos seis finalistas : Anuk Arudpragasam, Damon Galgut, Patricia Lockwood, Nadifa Mohamed, Richard Powers e Maggie Shipstead.

E André Carrilho venceu o Prémio Nacional de Ilustração com o livro A menina com os olhos ocupados. A jornalista do PÚBLICO Bárbara Wong entrevistou André Carrilho a propósito deste livro.

No Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros, estamos a publicar: uma tradução do Decameron, de Giovanni Boccaccio (1313- 1375), uma das obras centrais da literatura mundial, feita pelo investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente. Todos os sábados é publicado um novo conto.

Esta noite, o escritor português Afonso Cruz é o nosso convidado no Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo, que se realiza às 22h de Lisboa (18h de Brasília), numa sessão Zoom com a ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272. Conversará com os seus leitores sobre o romance A Boneca de Kokoschka. Quando este livro foi publicado pela primeira vez em Portugal, o crítico literário Pedro Mexia escreveu sobre ele no Ípsilon.

Comigo estará pela primeira vez o jornalista da Folha de S. Paulo Eduardo Sombini, apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não-ficção.

Também hoje foi publicado mais um episódio do podcast do Encontro de Leituras, aquele em que a escritora brasileira Fernanda Torres foi a nossa convidada para falar do seu romance A Glória e seu Cortejo de Horrores, publicado em 2017 no Brasil pela Companhia das Letras e no ano seguinte em Portugal pela mesma editora. Aqui podem aceder a todos os episódios. E quem quiser receber informações sobre estes encontros deverá enviar um pedido para o email encontrodeleituras@publico.pt

Lá vos esperamos.