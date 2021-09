Exclusivo Brasil

Preto Zezé é presidente da Central Única das Favelas, uma organização fundada por figuras do movimento hip-hop brasileiro e procura criar lideranças e mudar a narrativas nas favelas. Conversa nesta terça-feira com Gilberto Gil e a jornalista Andréia Sadi online, num festival Rock in Rio que quer reflectir sobre formas de mudar o mundo.