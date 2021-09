Referendo na Califórnia para afastar governador deixa Biden a roer as unhas

Sondagens indicam que o governador Gavin Newsom, do Partido Democrata, vai sobreviver à votação desta terça-feira. Mas uma derrota pode ter consequências catastróficas para a agenda dos progressistas nos EUA.

Quase duas décadas depois de o mundo ter assistido à estreia do actor Arnold Schwarzenegger no topo da política da Califórnia — ao vencer o primeiro referendo de sempre para a substituição de um governador em exercício —, os eleitores do estado mais populoso dos EUA vão às urnas, esta terça-feira, para dizerem se querem voltar a substituir um governador antes das próximas eleições.