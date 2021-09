Julgamento dos cinco suspeitos de planearem os ataques do 11 de Setembro foi novamente adiado

Decisão do juiz complica o projecto de encerramento da prisão de Guantánamo, duas décadas depois do começo da “guerra ao terror”.

A prisão na Baía de Guantánamo, no sudeste de Cuba, é um dos grandes símbolos da época da “guerra ao terror” aberta há duas décadas na sequência dos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 contra os EUA. Um novo adiamento do início do julgamento dos suspeitos pelos atentados vem complicar a já complexa missão de encerrar definitivamente a penitenciária.