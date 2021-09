Furacão “Nicholas” atinge Texas e ameaça Luisiana

Tempestade tropical converteu-se num furacão e avança ao longo da costa texana. Estado do Luisiana ainda recupera da passagem do furacão “Ida”.

O estado norte-americano do Texas foi atingido nesta terça-feira por chuvas e vento fortes, na sequência da transformação da tempestade tropical “Nicholas” em furacão. A precipitação elevada também chegou ao Luisiana, pelo que se temem riscos para as populações, inundações, cortes de energia e elevados danos materiais em ambos os estados.

Segundo o National Hurricane Center, o furacão “Nicholas” estava a cerca de 30 quilómetros a Nordeste de Matagorda, no Texas, por volta da 1 hora da manhã local (7h em Portugal continental), e com ventos calculados em 120 quilómetros por hora.

“Trata-se de uma tempestade que se vai mover de forma muito lenta pelo estado do Texas, que irá permanecer durante vários dias, e que despejará uma quantidade tremenda de chuva”, informou o governador do Texas, Greg Abbott, que declarou emergência em 17 condados e três cidades do estado na segunda-feira.

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, declarou emergência no Luisiana e mobilizou o Governo federal para ajudar as autoridades estaduais na resposta às condições climatéricas adversas.

O estado foi recentemente atingido pelo furacão “Ida” e o grande receio das autoridades é que os trabalhos de restauração do sistema eléctrico e outras intervenções em infra-estruturas públicas e privadas venham a ser infrutíferos, face ao regresso da chuva e do vento forte.

De acordo com o site PowerOutage.us, citado pela Reuters, mais de 230 mil pessoas no Texas e mais de 90 mil no Luisiana já começaram a sentir problemas no abastecimento de energia das suas casas nas primeiras horas desta terça-feira.