As dúvidas no combate à crise deram lugar às certezas na resposta à pandemia

No seu primeiro discurso sobre o estado da União Europeia, Ursula von der Leyen pediu apoio para as propostas para a recuperação da crise provocada pelo novo coronavírus. Um ano depois, já se começa a vislumbrar o futuro pós-covid que prometeu?

Havia várias incógnitas, e muitas dúvidas, sobre a evolução da pandemia da covid-19, na Europa e no mundo, quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se apresentou no hemiciclo do Parlamento Europeu, extraordinariamente reunido em Bruxelas, para o seu primeiro discurso sobre o estado da União.