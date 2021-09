“Brexit”: Governo britânico volta a adiar controlos a bens agro-alimentares da UE

O Governo do Reino Unido anunciou esta terça-feira que vai adiar a implementação dos controlos a alguns bens importados da União Europeia e justificou a decisão com a pressão exercida pela pandemia de covid-19 na cadeia global de abastecimento e nas empresas e negócios britânicos. É a segunda vez que Downing Street adia estes controlos fronteiriços.

O Reino Unido abandonou o mercado único europeu no final do ano passado, mas, ao contrário dos 27 Estados-membros, que introduziram imediatamente controlos fronteiriços, optou por uma implementação progressiva de controlos às importações de bens agro-alimentares, de forma a dar tempo às suas empresas para se adaptarem à nova realidade pós-“Brexit”.

Depois de já ter adiado por uma vez esses controlos – deveriam ter começado no dia 1 de Abril – o Governo de Boris Johnson estabeleceu os dias 1 de Janeiro e 1 de Julho de 2022 – dependendo do tipo de certificado ou de documentação exigida para determinados produtos – como novas datas.

“Queremos que as empresas se foquem na sua recuperação da pandemia, em vez de estarem a lidar com novos requisitos na fronteira. É por isso que estabelecemos um novo e pragmático calendário para a introdução total de controlos fronteiriços”, informou o ministro do “Brexit”, David Frost.

“As empresas terão agora mais tempo para se preparem para estes controlos, que serão faseados ao longo do ano de 2022”, acrescentou, citado pela Reuters.

Fontes dos sectores da logística e das autoridades alfandegárias disseram à agência noticiosa que, no entanto, as infra-estruturas britânicas ainda não estão prontas para impor os controlos em causa.

Paralelamente, Londres e Bruxelas continuam em negociações por causa das suas divergências na implementação do Protocolo da Irlanda, anexo ao acordo do “Brexit”, nas trocas comerciais que envolvem o território norte-irlandês – que faz parte do Reino Unido e que tem uma fronteira terrestre com a República da Irlanda (Estado-membro da UE).