Após falha de energia, Metro do Porto já circula com normalidade

A circulação do metro do Porto já retomou com normalidade após uma manhã condicionada por uma falha eléctrica. Um curto-circuito está na origem do incidente.

Após a falha de energia que condicionou o Metro do Porto esta manhã, “a situação já foi resolvida e a circulação restabelecida com normalidade em toda a rede”, disse Jorge Morgado, do Metro do Porto, ao PÚBLICO.

Como causa do incidente, o porta-voz aponta “uma composição que circulava no túnel J [exclusivo para composições sem clientes] e que terá provocado um curto-circuito”.

A falha eléctrica ocorreu na hora de ponta, às 8h40 e condicionou o trânsito do metro até às 11h50.

Durante a manhã, o metro funcionou em via única entre a Casa da Música e a Trindade, e a partir da Trindade, onde se faz mudança de via, até Campanhã, disse à Lusa representante do Metro do Porto, referindo que “só havia um metro a circular”.