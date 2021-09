Qual é o problema dos mil-folhas e do pão com chouriço nas escolas?

Este ano lectivo, não haverá pão com chouriço, croissants, empadas ou batatas fritas nas escolas públicas em Portugal. Estes alimentos passam a ser proibidos nos bares das escolas, depois de um despacho publicado em Agosto em Diário da República limitar a “venda de produtos prejudiciais à saúde” em refeitórios e bares escolares, assim como nas máquinas automáticas.

Neste regresso das férias do podcast Vitamina P, a nutricionista Ana Rita Sousa explica-nos as razões para esta mudança e o impacto da alimentação na energia e concentração das crianças e adolescentes. O episódio conta ainda com a participação da bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, para falar sobre a saúde das crianças portuguesas e a luta contra o excesso de peso e a obesidade.

“O grande problema da oferta alimentar, tanto nas cantinas como nas máquinas de venda automática, é que a maioria da oferta alimentar não é nutricionalmente adequada a crianças e a adolescentes em crescimento”, começa por explicar a nutricionista Ana Rita Sousa. “Há uma grande oferta de alimentos ricos em sal, açúcar ou até em gordura.”

Mais fruta, mais legumes, mais lacticínios e mais água devem substituir os alimentos que desaparecem dos bares. “O facto de serem alimentos ricos em fibra faz que os adolescentes e as crianças se sintam com menos fome e permaneçam mais concentrados e com atenção às aulas”, explica a nutricionista, alertando que é importante que as mudanças sejam feitas em família. “De nada vale pedir à criança para comer brócolos se os pais também não comem”, sugere.

A fechar o episódio, falamos sobre um estudo que sugere que comer um cachorro quente (com pão branco e uma salsicha de carne de vaca) reduz 36 minutos de vida saudável. De onde vêm, afinal estes números?

