Juntar trabalho e turismo? Está aí o projecto e site Work From Centro de Portugal

A região de turismo acaba de lançar o site que conjuga testemunhos de quem vive e trabalha na região e uma lista de espaços com condições ideais para o trabalho remoto: Work From Centro de Portugal apela ao “nomadismo digital”, “tendência que veio para ficar”.

Abrimos o computador portátil sobre a mesa. Ao lado, o caderno e a caneta, o copo de água, o disco externo. E, a poucos passos de distância, a cama, a cozinha ou o sofá da sala. Desde que a pandemia nos tirou dos escritórios que esta tem sido a geografia laboral de muitos de nós. Com uma pequena diferença esta manhã: para lá do ecrã, desta vez temos um horizonte largo de casas de xisto e um dos vales verdejantes da Serra da Lousã. Ouvimos os pássaros, a brisa a fazer bailar as folhas que começam a mudar para os tons de Outono e, porque estamos na época, ainda a brama dos veados (de madrugada às primeiras horas de trabalho, de manhã cedo).