Retoma e aumento de depósitos aliviam fim das moratórias

A persistência, durante os últimos meses, de um aumento significativo do valor dos depósitos bancários de particulares e empresas, incluindo as dos sectores mais afectados pela pandemia, é um dos motivos por trás do maior optimismo das autoridades reguladoras do sector financeiro relativamente ao impacto do fim das moratórias de crédito agendado, na maior parte dos casos, para o final de Setembro.