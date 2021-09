Dínamo tem o ruivo e o homem que abateu a lenda

Tsygankov e Bushchan são duas das principais figuras do Dínamo de Kiev, adversário do Benfica para esta terça-feira de Liga dos Campeões.

O Dínamo de Kiev não é, por estes dias, uma equipa com nomes de primeira linha do futebol europeu – e até mesmo do futebol ucraniano. É certo que tem alguns habituais titulares da selecção de Andryi Shevchenko, mas é, globalmente, uma equipa sem grandes estrelas. Há, ainda assim, nomes de relevo, sobretudo na baliza e no ataque.

Apesar de estar a regressar de lesão, Georgiy Bushchan já deverá ser o guarda-redes titular frente ao Benfica. O guardião de 27 anos, no Dínamo desde sempre, foi o responsável por interromper o longo reinado de Andriy Pyatov como titular indiscutível da selecção da Ucrânia – durava desde… 2007.

O Euro 2020 já teve Bushchan como titular (Pyatov viu os jogos do banco), depois de ter assumido a titularidade no Dínamo em 2019/20. Por estes dias, Bushchan já não é apenas o marido da bailarina Khrystyna Shyshpor e já tem direito a reconhecimento em nome próprio, como o principal guardião ucraniano da actualidade.

Mais à frente no terreno espera-se magia de Viktor Tsygankov. Podendo actuar pelas alas ou atrás do avançado, o jovem de 23 anos, também ele opção regular na Ucrânia, é o jogador mais diferenciado do Dínamo.

Titular na equipa de Kiev desde os 19 anos, Tsygankov é um criativo com golo: nas últimas quatro temporadas superou sempre os 15 golos, aos quais junta sempre um papel fundamental na criação de futebol ofensivo e até com assistências para golo.

É um canhoto que prefere partir do corredor direito para fazer movimentos interiores e já leva cinco golos em sete jogos, nesta temporada. Traz ainda consigo uma aura de nascença que lhe vale apreço dos adeptos além do talento futebolístico.

Segundo o Guardian, Valeriy Lobanovskyi, histórico treinador do Dínamo, tinha várias crenças e superstições. Uma delas era a de que uma equipa precisava de pelo menos um jogador ruivo para ter sucesso, ideia que passou para os adeptos.

Para sorte dos fãs do Dínamo, da formação do clube nasceu Viktor Tsygankov, que é, por estes dias, o ruivo do plantel.