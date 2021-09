Lado B é o primeiro passo de Cat (ex-Eye) para um álbum a solo, Tatuagem Virtual

Uns hão-de conhecê-la como vocalista e fundadora dos Eye, outros como a voz feminina que cantava com Pedro Abrunhosa no tema Momento (uma espécie de céu), não apenas no disco homónimo (Momento, 2002), mas também no videoclipe que a partir dele foi realizado pelo cineasta Manoel de Oliveira (1908-2015). Agora, Cat (Catarina Rocha) prepara-se para lançar o seu primeiro álbum a solo, Tatuagem Virtual), que esta terça-feira “espreita” através de uma canção inédita, estreada em single e videoclipe: Lado B, que ficará disponível a partir de agora nas plataformas digitais. Nascida a partir de uma base de piano e voz, Lado B tem letra e música de Sumatra J. (Jorge Sumatra, também ex-Eye) e da própria Cat, assinando ainda a música Jonny Abbey (João Abrantes), que assegurou a produção. Ao piano, está Rui Ribeiro. No comunicado que o anuncia, Cat explica Lado B como “o percorrer da cidade, o calcorrear pelos lugares, pelas ruas estreitas, o encontro fortuito com diferentes pessoas, o reencontro com amigos fazem prosperar um sentimento de esperança, ajudando ao encontro do equilíbrio”. A realização do vídeo (câmara, cor e montagem) é de Rita Carmo.

Antes de gravar com Pedro Abrunhosa no álbum Momento (cantando em três temas, Sempre: o espaço vazio, Um mágico no peito e Momento (uma espécie de céu))”, Cat seguiu todo o percurso dos viseenses Eye, desde a fundação, em 1999, até ao final, em 2003, participando na gravação dos dois álbuns da banda, Things Will Change (2000) e Mood (2003), contando este já com uma canção de Pedro Abrunhosa, A sombra de um abraço, com arranjo de Bernardo Sassetti (1970-2012), que a acompanhou ao piano.