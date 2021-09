Terça, na TV: entre obras-primas e colinas mágicas, há Mr. Deeds e Exit - Fina Finança

CINEMA

Mr. Deeds

Cinemundo, 21h10

Um filme realizado por Steven Brill e com Adam Sandler no papel principal, Mr. Deeds é um remake do filme de 1936 de Frank Capra, Mr. Deeds Goes to Town, que, por sua vez, é baseado no conto Opera Hat de 1935, de Clarence Budington Kelland. O epónimo Longfellow Deeds é um rapaz que chega à cidade grande para receber uma herança de 40 mil milhões. Torna-se um alvo para quem se quer aproveitar dele e dá-se início a uma aventura que lhe vai mudar a vida. O resto do elenco conta com Winona Ryder, John Turturro, Peter Gallagher e Jared Harris.

Quem é Que Manda Aqui?

TVCine Top, 21h30

Mel e Mia são amigas e parceiras num aparentemente bem-sucedido negócio de cosméticos. Tudo lhes parece perfeito até se aperceberem que, apesar da enorme aceitação dos clientes, a empresa se começou a afundar financeiramente. Sem saberem o que fazer para equilibrarem as contas, acabam por aceitar a tentadora proposta de Claire Luna, uma multimilionária cheia de artimanhas que se quer apoderar do negócio. Mas não tardará até ambas se aperceberem do grande erro que cometeram. Com Tiffany Haddish, Rose Byrne, Jennifer Coolidge, Natasha Rothwell, Billy Porter e Salma Hayek nos principais papéis, uma comédia realizada por Miguel Arteta, segundo um argumento de Sam Pitman e Adam Cole-Kelly.

O Mistério Celta

Fox Crime, 22h

O lago de Constança, na fronteira entre a Alemanha e a Áustria, é o cenário de Crime no Lago, uma colecção de telefilmes que se estreia esta noite no Fox Life. Em O Mistério Celta, acompanhamos os trabalhos de uma dupla detectives, um de cada país: Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) e Hannah Zeiler (Nora von Waldstatten), respectivamente. O primeiro caso coloca-os perante homicídios misteriosos, “assinados” pelo autor com a colocação de uma máscara celta à beira do corpo.

SÉRIES

Voz de Ouro

RTP2, 11h58

Estreia de uma série colombiana baseada na história verídica da cantora de música popular Helenita Vargas, mais conhecida como “La Ronca de Oro” na Colômbia, uma mulher que desafiou uma sociedade fervorosamente machista na sua tentativa de ser o mais livre possível. A emoldurar a história de como a sua voz e música se tornaram numa carreira de sucesso, estão os seus dois grandes amores.

Exit - Fina Finança

RTP2, 22h

Estreia de uma série norueguesa de seis episódios sobre o mundo exclusivo da elite rica de Oslo. Ao longo dos episódios, são revelados os impulsos, o hedonismo, as emoções e o lado sombrio de um mundo aparentemente perfeito superficialmente — composto por casas de luxo, festas, férias e dinheiro e drogas.

Ben

AMC, 23h

Estreia exclusiva desta drama policial francês que nos dá a conhecer Bénédicte, uma jornalista recentemente divorciada que regressa à sua cidade natal, Nantes, com a sua filha. Mas este regresso — que é, em si, uma tentativa de recomeçar a sua vida, com um novo trabalho como jornalista local com faro para crimes — é marcado pelo reviver de uma memória dolorosa, que a vai assombrar.

DOCUMENTÁRIOS

As Colinas Mágicas de Altai

RTP2, 16h01

Documentário em estreia que explora os campos cheios de neve das montanhas Altai, na China, uma cordilheira que atravessa a Rússia, o Cazaquistão e a Mongólia. Em seu redor, florestas que se espalham sem fim à vista, e onde os Tuvans vivem em harmonia com a geografia, pastoreando as suas ovelhas e vivendo uma vida nómada pelas paisagens imaculadas.

O Que É Um Bom Imposto

RTP2, 20h39

Um documentário que explora a ideia de impostos, a sua validade e as suas críticas, bem como o movimento dos coletes amarelos em França, que acabou por dar atenção à questão do consentimento fiscal. Jean Quatremer leva-nos numa viagem ao centro da tributação à escala europeia, ao encontro de quem paga, de quem decide e de quem a estuda.

A Obra-Prima Perdida

RTP2, 23h26

Estreia de um documentário que explora uma nova era do restauro através do uso de ferramentas de inteligência artificial. Este método é usado na pintura Nenúfares: Reflexos de Salgueiros, de Claude Monet. O quadro, há muito perdido, foi encontrado em 2016 num depósito do Louvre. Um empresário japonês tê-lo-á comprado directamente ao pintor antes da Segunda Grande Guerra. Chegou, depois da sua recente descoberta, ao Museu Nacional de Arte Ocidental em Tóquio para passar por um processo de restauro que durou um ano.