Podcast do Encontro de Leituras: Fernanda Torres

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

A convidada do oitavo Encontro do Leituras, que aconteceu a 13 de Julho, foi a actriz e escritora brasileira Fernanda Torres, que esteve à conversa sobre o seu segundo romance, A Glória e seu Cortejo de Horrores, publicado em 2017 no Brasil pela Companhia das Letras e no ano seguinte em Portugal pela mesma editora.

O Encontro de Leituras é moderado pelas jornalistas Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Úrsula Passos, editora-assistente de Cultura do jornal paulista.

O encontro seguinte aconteceu a 10 de Agosto, com o escritor e jornalista brasileiro Laurentino Gomes, para conversar sobre o primeiro volume de Escravidão, que tem como subtítulo: Do primeiro leilão de cativos em Portugal até à morte de Zumbi dos Palmares. Nesta obra de não-ficção, editada no Brasil pela Globo Livros e em Portugal pela Porto Editora, Laurentino Gomes guia-nos pela história da escravidão no Brasil e no mundo, resultado de seis anos de investigação com viagens por 12 países e três continentes.

O próximo Encontro de Leituras acontece a 14 de Setembro, com o escritor português Afonso Cruz. O livro escolhido é A Boneca de Kokoschka, romance editado pela primeira vez em Portugal em 2010, pela editora Quetzal, e reeditado pela Companhia das Letras em 2018. Saiu no Brasil pela editora Dublinense. O encontro tem lugar esta terça-feira às 22h em Portugal, 18h em Brasília.

Subscreva o podcast do Encontro de Leituras na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.