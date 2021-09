Morreu o músico Guilherme Inês, dos Salada de Frutas e Quarteto 1111

Um histórico do rock feito em Portugal. O músico e produtor português Guilherme Inês, que integrou os Salada de Frutas e o Quarteto 1111, morreu esta terça-feira, em Lisboa, aos 70 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família e que o PÚBLICO confirmou junto de Tozé Brito, da Sociedade Portuguesa de Autores. O músico, que nasceu em Lisboa em Abril de 1951, começou a carreira na música ainda na década de 1960, a tocar guitarra nos grupos Sharks e nos Hooks. A mudança para a bateria deu-se quando integrou os Zoo, com quem gravou um álbum em 1969.

Em 1970, integrou os Chinchilas, liderados por Phil Mendrix. Na década de 1970 e início de 1980, acompanhou, ao vivo e em estúdio, músicos como José Cid, José Afonso, Fausto e Vitorino, tendo gravado a bateria em álbuns como Pano Cru e Campolide, de Sérgio Godinho. O músico e produtor fez também parte de grupos como os Objectivo (ainda na primeira metade da década de 1970), os Salada de Frutas, que tinham Lena D'Água como vocalista, e uma das formações do Quarteto 1111, banda da qual fizeram parte José Cid e Tozé Brito.

No início da década da 1980, com José da Ponte, outro dos membros dos Salada de Frutas, também já falecido, fundou os estúdios Namouche, em Lisboa, onde produziu temas e álbuns de vários artistas, como Dora ou Dulce Pontes. Além de músico e produtor, Guilherme Inês foi também co-autor de alguns temas, entre os quais Se cá nevasse, dos Salada de Frutas, e Não sejas mau pra mim, com o qual Dora representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 1986. Guilherme Inês estava actualmente a preparar a reedição do álbum Se cá nevasse dos Salada de Frutas, editado originalmente em 1981.