André Carrilho vence Prémio Nacional de Ilustração com o livro A menina com os olhos ocupados

O ilustrador André Carrilho venceu a 25.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração com o livro A menina com os olhos ocupados, anunciou esta terça-feira a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

A menina com os olhos ocupados, uma edição Bertrand, conta a história de uma menina que só começa a reparar nas coisas fantásticas que o mundo que a rodeia tem para lhe oferecer no dia em que o seu telemóvel se parte.

De acordo com comunicado da DGLAB, o júri decidiu, por unanimidade, dar o prémio a André Carrilho, que também assinou o texto da obra, tendo ainda atribuído duas menções especiais, a Nicolau, por 1.º Direito, com texto de Ricardo Henriques, e a Eduarda Lima, pelas ilustrações de O Protesto, que também escreveu.

A 25.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração recebeu a concurso 76 obras publicadas em 2020. O júri foi constituído pelo designer e programador José Teófilo Duarte, pela jornalista da agência Lusa Sílvia Borges da Silva e por Vera Oliveira, em representação da DGLAB.