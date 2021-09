SpaceX prepara-se para enviar à órbita da Terra a primeira tripulação só com civis

Há um outro empresário bilionário preparado para seguir viagem para o espaço já esta semana. A sua viagem astro-turística vai acontecer dentro de uma cápsula de um foguetão da SpaceX como parte da primeira tripulação só com civis que irá à órbita da Terra. Jared Isaacman, o fundador norte-americano e director-executivo da empresa de comércio electrónico Shift4 Payments, irá liderar uma equipa com outros três novatos em voos espaciais numa viagem de três dias a partir do Cabo Canaveral, na Florida.