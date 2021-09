O tempo é de chuva, mas a água do mar está mais quente do que o normal no Norte

Tem até sexta-feira para aproveitar a água do mar a 20 graus no litoral norte e centro de Portugal Continental.

O tempo não é o mais convidativo a um mergulho mas as águas do mar do Norte do país estão mais quentes que o normal para esta época do ano. Tem até sexta-feira, dia 17 de Setembro, para aproveitar a temperatura do mar a 20 graus.

Como explica esta segunda-feira Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), normalmente, nesta época do ano e sendo já fim do verão, existem ventos vindos de norte - chamado o fenómeno de nortada - que fazem com que as águas mais profundas, e mais frias, se movam para a superfície, resultando naquilo que é chamado como o afloramento das águas. Mas “este ano isso não está a acontecer”, diz o especialista.

“Já há algumas semanas que as correntes mais profundas se afastam [da superfície e da costa] e por isso a água do mar está mais quente que o normal nesta época”. Assim, a temperatura da água está entre os 19 e os 21 graus no Litoral Norte e Centro de Portugal Continental. Este registo, segundo o que se consegue prever, durará até sexta-feira.

Já a temperatura fora de água não está melhor: O IPMA colocou 15 distritos do continente sob aviso amarelo por causa dos aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte e trovoadas frequentes e dispersas até às 12h de quarta-feira. Os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal estão esta segunda-feira sob aviso laranja devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte.