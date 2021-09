Um quinto das chamadas para o SNS24 ficaram por atender em Julho. Pior só no pico da pandemia em Janeiro

Segundo dados do Portal do SNS, neste mês o centro de contacto SNS24 atendeu mais de 736 mil chamadas, mas ficaram por atender quase 20%.

A par com o início da quarta vaga da pandemia, os meses de Junho e Julho deste ano foram de grande actividade para a linha Saúde 24, com a taxa de atendimento a cair para os 80,95% em Julho, o que significa que uma em cada cinco chamadas ficaram por atender. Pior só mesmo em Janeiro deste ano, no pico da pandemia, altura em que o SNS24 só conseguiu atender 76,4% das chamadas efectuadas para a linha. Porém, se olharmos para os valores absolutos, enquanto em Janeiro foram atendidas mais de um milhão de chamadas, em Julho foram 736 mil, de acordo com os dados disponíveis no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).