Mulher detida em Sintra por suspeita de matar cunhada com arma branca

A PJ deteve uma mulher suspeita de ter assassinado a cunhada com uma arma branca no passado sábado, no concelho de Sintra. A vítima e a agressora viviam na mesma casa.

A suspeita foi detida em flagrante delito, informa a PJ em comunicado. Na mesma nota, esta força policial dá conta de que o crime terá acontecido na “sequência de confrontos físicos mantidos entre a vítima e a arguida ora detida”.

O crime, relato pela PJ como sendo de “extrema violência, ocorreu na sequência de uma altercação familiar, tendo a arguida desferido doze facadas na vítima.

No contexto da inspecção judiciária realizada, foi ainda lograda a localização e apreensão da arma branca que terá sido utilizada na prática do crime de homicídio.

A mulher detida vai ser, esta segunda-feira, presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Sinta, para a realização do primeiro interrogatório judicial, a fim de lhe serem aplicadas as medidas de coação julgadas adequadas.