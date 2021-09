Defesa prescinde de ouvir mulher de Ricardo Salgado como testemunha

A defesa quis adiar as alegações finais dizendo que pode ainda dar-se o caso de Ricardo Salgado testemunhar, mas o colectivo de juízes não se mostrou disponível. “O doutor Ricardo Salgado se quiser prestar declarações presta, se não quiser não presta”, afirmou o juiz presidente.

Maria João Bastos Salgado, mulher de Ricardo Salgado​, estava entre as testemunhas arroladas pela defesa para esta segunda-feira, no julgamento em que o ex-banqueiro responde por três crimes de abuso de confiança, no âmbito da Operação Marquês, mas já não será ouvida.