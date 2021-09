Covid-19 em Portugal: mais cinco mortes e 458 casos. Incidência e R(t) descem

Número de pacientes hospitalizados volta a subir: estão 586 pacientes hospitalizados com covid-19, mais 17 desde a última actualização. No entanto, em cuidados intensivos estão 119, menos um.

Portugal registou, neste domingo, cinco mortes e 458 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgados nesta segunda-feira. Já não registava um número tão baixo de novos casos desde o dia 6 de Junho - boletim do dia 7 - quando se registaram 388.

No total, o país contabiliza 17.866 óbitos por covid-19 e 1.056.042 casos confirmados desde Março de 2020.

Das cinco mortes, duas foram registadas na região Norte, duas na zona Centro e apenas uma na região de Lisboa e Vale do Tejo. Não foram notificados óbitos nas outras regiões do país.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram a maior quantidade de novos casos (164), seguindo-se a região Norte com 149 e a zona Centro, com 45 novos infectados. No Algarve foram contabilizados 57 e no Alentejo 29. A Madeira e os Açores registaram sete novos casos cada um.

Neste momento estão 586 pacientes hospitalizados com covid-19, mais 17 desde a última actualização. Em cuidados intensivos estão 119, menos um.

Recuperaram da doença mais 907 pessoas, contabilizando-se agora um total de 1.000.811 recuperados.

Há ainda a registar menos 454 casos activos de infecção, num total de 37.365— este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Incidência e R(t) descem

Os indicadores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram também actualizados no boletim desta segunda-feira: o índice de transmissibilidade da doença — designado por R(t) — situa-se nos 0,85 a nível nacional e em Portugal continental 0,84.

A incidência está agora em 208,3 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional, valor que sobe para os 214,0 casos em território continental.

A actualização anterior, divulgada no boletim da passada sexta-feira, dava conta de um R(t) de 0,87 a nível nacional e no território continental. A incidência era de 240,7 casos de infecção por 100 mil habitantes no país e de 247,9 em Portugal continental.

Portugal mantém-se, assim, na zona laranja da matriz - mais perto do verde - que acompanha a evolução da situação epidemiológica no país. Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.