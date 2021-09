Habitação, cultura e indiferença: marcas de uma campanha eleitoral em Almada

“Ah! É do nosso Chega!” A calorosa resposta da mulher, de etnia-cigana, quando o candidato pergunta se lhe pode dar um marcador de livros com a fotografia de André Ventura, esclarece quem pudesse ter dúvidas. Com esta abertura, Carla Fragoso, vendedora de rua, desfiou um rol de queixas sobre as condições do Bairro do Pica-Pau Amarelo e transformou-se na anfitriã do candidato Manuel Matias e do grupo que o acompanhava, incluindo Joaquim Leitão, cabeça de lista à freguesia local da Caparica e Trafaria.