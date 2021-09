Sondagem: PS e CDU separados por quatro pontos em Almada. Margem de erro é de 3,9%

A actual presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, deverá vencer as eleições autárquicas do dia 26 de Setembro num cenário muito idêntico ao ao que teve lugar há quatro anos, com o PS a obter uma maioria relativa e a precisar do PSD para governar o município. Esta é a principal conclusão da sondagem realizada pelo Cesop - Universidade Católica Portuguesa para a RTP e para o PÚBLICO que, no entanto, não afasta a hipótese de a comunista Maria das Dores Meira poder ser a mais votada.