Covid-19. Reunião no Infarmed é na próxima quinta-feira às 15h

Anunciada pela ministra da Presidência, a reunião no Infarmed para analisar a última fase prevista do processo de desconfinamento decorre na próxima quinta-feira, dia 16, pelas 15h.

A reunião no Infarmed, anunciada no final do Conselho de Ministros da semana passada, terá lugar na próxima quinta-feira, dia 16, às 15h, confirmou o PÚBLICO junto de várias fontes.

O encontro entre os representantes dos órgãos de soberania e os especialistas em saúde pública decorrerá num formato misto entre participantes presentes na sede do Infarmed e outros que participarão por via telemática.

O objectivo consiste em debater a última fase do processo de desconfinamento. Com a definição da reabertura da economia e da sociedade em função do processo de vacinação, ficou estipulado como último patamar do desconfinamento a chegada aos 85% da população com o ciclo vacinal completo.

Dado o andamento da vacinação, os 85% serão alcançados uma ou duas semanas antes do previsto, pelo que o último nível do desconfinamento será também antecipado.

Tal possibilidade foi prevista pelo próprio primeiro-ministro, António Costa, quando, em finais de Julho último, admitiu antecipar patamares do desconfinamento se o decurso da vacinação assim o permitisse.

Recorde-se que, a 29 de Julho, e ao invés da recomendação dos peritos, que apontava para quatro fases de libertação, o executivo desenhou um calendário assente em “três fases para a próxima fase de libertação da sociedade e da economia, de modo progressivo e gradual”.

No final do Conselho de Ministros da quinta-feira da semana passada, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantou que o objectivo da próxima reunião no Infarmed seria o de delinear as regras que devem vigorar a partir do momento em que 85% da população tenha completado a vacinação.

“Essa data aproxima-se no sentido em que já temos neste momento mais de 85% da população com uma dose de vacinação e conhecendo os calendários entre vacinas é fácil perceber que no final deste mês se atingirá essa meta. A intenção do Governo é que se realize uma nova reunião do Infarmed para debater este novo patamar e as medidas que se devem aprovar”, explicou então Mariana Vieira da Silva.