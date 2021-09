Arte? Ousadia? Loucura? O meu cartaz é melhor que o teu

A pré-campanha para as eleições autárquicas de 26 de Setembro vai animada. Muito animada. Não têm faltado debates. As declarações avulsas de líderes partidários e candidatos surgem diariamente aos molhos e, entre obras em estradas e nos mais diversos equipamentos públicos, multiplicam-se os cartazes de propaganda. E é aqui que a imaginação, o arrojo e até alguma loucura ganham asas.

A criatividade dos candidatos autárquicos tem sido divulgada por diversos órgãos de comunicação social portugueses e até estrangeiros, muitas vezes com grande espanto por tal “génio”. No Facebook, há uma página dedicada aos melhores — ou piores — cartazes. Chama-se Tesourinhos das autárquicas e existe desde 2013.

Para marcar o início do período oficial de campanha, o PÚBLICO fez uma selecção destes ousados cartazes — ou outdoors como dizem os especialistas de comunicação. E com as imagens dos ditos, deixamos uma pergunta: o que serão eles (os candidatos) ainda capazes de inventar?