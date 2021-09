Gorilas estão a ser tratados contra a covid-19. Em breve vão ser vacinados, diz o zoo

No jardim zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, 13 gorilas-ocidentais-das-terras-baixas estão a receber tratamento após testarem positivo à covid-19. O próximo passo vai ser vaciná-los com uma vacina desenvolvida para animais, da empresa farmacêutica veterinária Zoetis.

