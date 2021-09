A tonelada de lixo — e fotografias incómodas — que Mário Cruz levou a Santa Maria da Feira

Cerca de uma tonelada de lixo entrou no Museu de Lamas, em Santa Maria da Feira, para acompanhar a exposição de Mário Cruz sobre a poluição no rio Pasig, nas Filipinas. O objectivo: criar incómodo, assumiu o fotógrafo ao P3 aquando da inauguração da exposição — e Paulo Pimenta, fotojornalista do PÚBLICO, quis comprovar.

As imagens expostas resultam de uma jornada por Manila, onde Mário Cruz pôde "caminhar sobre um rio de plástico", algo que nunca pensou ser possível, como contou ao P3, e que, garante, "transforma qualquer pessoa". Foi durante esta viagem que captou uma fotografia nomeada para o World Press Photo 2019, também patente na exposição, que mostra uma criança a dormir em cima de um colchão e rodeado de plástico (imagem 3 da fotogaleria). Por baixo da criança, ainda que seja impossível ver, está o rio Pasig.

“Espero que a exposição incomode quem a vir, porque a mim só me interessa a fotografia que incomoda. O ideal era incomodar e transformar”, disse, em Junho, ao P3. A exposição, que deveria terminar a 22 de Agosto, foi estendida até 17 de Outubro. E, para quem não a puder visitar, há uma exposição virtual que pode ser vista aqui.