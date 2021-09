Os preços da electricidade: um enquadramento regulatório que acentua falhas de mercado!

Como se prova com os preços da electricidade, a nova moda quase parece ser: criar restrições à capacidade artificiais, proibir controles de preços e deixar os “mercados” funcionar.

Em Espanha, os preços da electricidade estão na ordem do dia. Em Portugal, as autoridades desmultiplicam-se a assegurar que os preços da electricidade não irão aumentar de modo significativo (embora os preços do mercado grossista português sejam na prática idênticos aos de Espanha). Noutros países europeus também se assiste a aumentos exponenciais dos preços da electricidade. Qual a explicação?