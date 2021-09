Mundo novo, velha fraude

Foi uma fraude de milhares de milhões de dólares, que se evaporaram em minutos.

Nesta segunda-feira, foi publicado um falso comunicado de imprensa, que anunciava que a Wallmart, uma grande cadeia de retalho dos EUA, ia passar a aceitar Litecoins, uma criptomoeda razoavelmente conhecida.

A informação foi notícia em vários orgãos de comunicação, entre os quais a cadeia televisiva CNBC e a agência Reuters.

Inevitavelmente, a notícia fez caminho célere pelas redes sociais, incluindo na conta no Twitter da Litecoin Foundation – que, no mundo difuso das criptomoedas, é o que mais se aproxima de uma conta oficial.

O preço das Litecoins (cujo valor total de moedas em circulação ronda os dez mil milhões de euros) disparou mais de 30%, antes de se despenhar assim que a mentira foi descoberta.

Pelo meio, alguém fez muito dinheiro e alguém o perdeu.

Fundamentalmente, não há aqui nada de novo. Este esquema fraudulento já foi feito incontáveis vezes com outro tipo de activos e em mercados regulados. Mas tem nuances próprias.

Para começar, nenhuma conta de Twitter de uma empresa cotada difundiria um comunicado de imprensa falso. Depois, as autoridades têm mais facilidade em identificar quem compra e vende acções do que quem faz o mesmo com criptomoedas. Por fim, a fraude arrastou praticamente todas as critpomoedas (hipersensíveis que são às notícias e aos humores da Internet) para terreno negativo.

O episódio veio acentuar a necessidade de regulação do sector das criptomoedas (algo que tem vindo a ser alvo de discussão acesa), bem como a volatilidade e o risco deste género de investimento. Também expôs problemas do ecossistema jornalístico numa era de hiper-informação, em que a rapidez de publicação é um imperativo.

É fácil censurar a Reuters e a CNBC por replicarem um comunicado de imprensa sem o verificarem. Na prática, a realidade é mais complexa.

O comunicado foi publicado através de um serviço legítimo; o documento foi elaborado de forma verosímil q.b. (mas não perfeita, já que incluía um email com um endereço que não corresponde ao site da Wallmart); muitos comunicados de imprensa não são (porque não precisam de ser) alvo de confirmação; e, algures na cadeia de informação, alguém exige notificações rápidas – exigência ainda mais premente no jornalismo financeiro. Foi um erro, mas não um erro inconcebível.

Entre a era da desinformação e o mundo novo das criptomoedas, só surpreende isto não acontecer mais vezes.

Digno de nota

- É um revés para a Apple: a justiça dos EUA decidiu que a empresa terá de deixar os criadores de aplicações usarem métodos de pagamento que não os da própria loja de aplicações. A decisão só se aplica aos Estados Unidos.

- "As pessoas estão mais inclinadas do que estavam há 20 anos para acreditar em teorias da conspiração". A Internet e Donald Trump contribuíram para isso.

- O Facebook e a Ray-Ban lançaram óculos que filmam, tiram fotografias e tocam música.

