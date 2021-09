Depois da queda abrupta do Governo afegão às mãos dos taliban a discussão interna nos EUA centrou-se na atribuição de culpas. No regresso do podcast Fogo e Fúria, como a política externa dos EUA mudou depois do 11 de Setembro de 2001.

