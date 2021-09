Incêndio com força e intensidade invulgares consome floresta há cinco dias no Sul de Espanha

As autoridades espanholas continuam a encontrar dificuldades no combate ao grande incêndio que consome há vários dias a Serra Bermeja, na região de Málaga. Foram retiradas mais de 2600 pessoas das suas casas.

Desde quarta-feira que um grande incêndio se alastra quase imparável nesta região, obrigando à evacuação de 2670 pessoas de seis localidades próximas, das quais mil já podem regressar a casa, segundo a agência Efe. Foram destruídos 7400 hectares de floresta, de acordo com as autoridades da província de Málaga.

Apenas na última noite os bombeiros conseguiram alguns progressos por causa de uma tempestade que permitiu o aumento da humidade no local, explica o El País. “Começamos a ver a luz ao fundo do túnel”, declarou o director do Centro Operativo Regional, Juan Sánchez. Ainda assim, os responsáveis descrevem uma “noite intensa [de combate] em todas as frentes”, embora com melhores condições.

O trânsito está interrompido em oito estradas. Foram mobilizados 600 bombeiros e várias aeronaves para o combate ao incêndio que começou na quarta-feira à noite.

Os responsáveis da Protecção Civil referem a força e a intensidade invulgar deste incêndio, e classificam-no como de sexta geração – incêndios tão poderosos que têm capacidade para modificar a meteorologia nas zonas mais próximas, gerando nuvens de condensação que conferem às chamas uma dinâmica de dispersão própria.

“Há muito tempo que falamos das consequências do abandono do território ou das mudanças climáticas. Hoje estamos a vivê-las”, disse Sánchez, durante a conferência de imprensa de domingo.