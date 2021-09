Quatro viaturas incendiadas em Lisboa. PJ está a investigar

Quatro viaturas foram incendiadas esta segunda-feira em Alvalade, Lisboa. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária (PJ), que esteve no local a recolher elementos para apurar as causas do incêndio, confirmou fonte oficial daquela força policial ao PÚBLICO.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado perto das 6h50 desta segunda-feira.

Três carros foram totalmente incendiados e um outro foi parcialmente afectado pelo fogo, confirmou ainda.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve no local.