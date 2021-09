Dream Up apoia veia artística de 240 crianças de bairros lisboetas

A terceira edição do programa apoia um projecto colaborativo entre quatro associações de moradores, que pretende ter um impacto significativo no fortalecimento da cultura urbana.

O programa educativo Dream Up, da Fundação BNP Paribas, vai apoiar o projecto Bairros: Workshops Artísticos Comunitários Iminente com 20.000€ anuais, até 2024. Vão ser beneficiadas 240 crianças e adolescentes dos bairros do Rego, Vale de Chelas, Alta de Lisboa e Vale de Alcântara . O objectivo é desenvolver uma sociedade mais inclusiva e promover a visibilidade da arte local. No último fim-de-semana decorreram dias abertos com a presença de artistas que participam na iniciativa e o mesmo acontecerá no próximo fim-de-semana.

A escolha do projecto Bairros deve-se “ao impacto que este poderia ter na sociedade e ao trabalho com grande proximidade que as associações envolvidas [Associação Geração com Futuro, Associação Passa Sabi, Associação de Moradores PER 11 e Espaço Comunitário do Loureiro – Projeto@tivar4G] têm vindo a fazer”, revelou ao Público Luciana Peres, Directora de Responsabilidade Social Corporativa, Diversidade e Inclusão do BNP Paribas Portugal. Através desta ajuda, as associações poderão “tornar-se mais auto-sustentáveis e angariar novos parceiros”.

O projecto, que conta com o apoio do Iminente, da Fundação Aga Khan e da Câmara Municipal de Lisboa, já organizou workshops ligados ao artesanato, à música e à fotografia este verão. Segundo Carla Alves, tesoureira da Associação Geração com Futuro, nos próximos três anos continuarão a ser dinamizadas actividades das mais diferentes áreas artísticas, de forma “a despertar novos interesses nas crianças e a descobrir talentos”. O Bairros: Workshops Artísticos Comunitários Iminente traz novas dinâmicas às comunidades e aos artistas que o desenvolvem, promovendo a cultura urbana.

O Dream Up, que abrange 29 países onde o Grupo BNP Paribas está presente, ajudou mais de 50 mil jovens e contou com um orçamento de três milhões de euros nas suas edições anteriores. O programa tem em vista promover a inclusão social de crianças e adolescentes em risco de exclusão, quer pelo contexto socioeconómico que integram, quer pela sua condição física, através da aprendizagem e prática regular de artes performativas e visuais. Luciana Peres refere que o Dream Up tem ainda como objectivos “o combate ao abandono escolar” e “o desenvolvimento do pensamento crítico das crianças”.