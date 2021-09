MTV Video Music Awards: a passadeira vermelha com uma pitada de ousadia

Neste domingo, o público regressou (ainda que de máscara e com distanciamento social) aos Video Music Awards (VMAs) da MTV no Centro Barclays, em Brooklyn, Nova Iorque. Os grandes vencedores da noite foram o rapper Lil Nas X, com o galardão de Melhor Vídeo do Ano, e Justin Bieber, que arrecadou os prémios de Artista do Ano e Melhor Pop. Vencedores ou não, a passadeira vermelha reuniu as estrelas da música, que, no regresso das cerimónias de prémios presenciais, se têm esmerado na escolha dos coordenados.

Foi a cantora Doja Cat a conduzir a cerimónia que quis celebrar os 40 anos do lançamento do canal de música MTV. Desde 1984, a estação premeia anualmente o melhor que se faz no sector, em especial no que toca aos vídeos de música. Madonna, também a celebrar quatro décadas de música, abriu a cerimónia. “Disseram-nos que não íamos durar. Mas ainda estamos aqui”, disse a artista, com humor.

Não faltaram também Jennifer Lopez e Cyndi Lauper, que apareceram de surpresa, levando os fãs à loucura. A cantora de Girls Just Want to Have Fun aproveitou para deixar uma mensagem feminista, sobre o direito ao aborto ─ o tema tem sido largamente discutido nos EUA, em especial na sequência da aprovação de uma lei no Texas que proíbe interrupções da gravidez depois das seis semanas de gestação. Lauper relembrou que as mulheres têm “controlo sobre os seus corpos”.

Entre as várias actuações ao vivo, destacou-se Alicia Keys que cantou Empire State of Mind, no exterior com o horizonte de arranha-céus de Nova Iorque como fundo. Também Doja Cat, Ed Sheeran, Busta Rhymes, Camila Cabello, Shawn Mendes e Machine Gun Kelly presentearam o público com performances.

Da lista de premiados, ainda que Lil Nas X tenha sido o grande vencedor com o hino dos direitos LGBTI, Montero (Call Me By Your Name), destaca-se a estreante Olivia Rodrigo. Com apenas 18 anos, a artista arrecadou três prémios, incluindo Melhor Nova Artista e Canção do Ano, com Drivers License. “Isto é de loucos. Este tem sido o ano mais mágico da minha vida”, destacou a artista, que dedicou as distinções a “todas as outras raparigas que escrevem canções no chão do seu quarto”.

Na passadeira vermelha, não faltou glamour — não ao nível dos Óscares, mas com uma pitada de ousadia e diversão (ou não se tratasse de uma cerimónia de música). Lil Nas X destacou-se com um brilhante fato lilás assinado pela Versace. Camila Cabello brilhou com um gigante laço em cetim, numa criação de Alexis Mabille. Já Olivia Rodrigo apostou em Versace para a estreia nos VMAs. Directamente do Brasil, mas com a elegância de Hollywood, chegou Anitta, em Miss Sohee.

