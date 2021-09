Met Gala é esta segunda-feira. O que se sabe sobre o regresso dos Óscares da moda?

Lembra-se do enorme vestido cor-de-rosa em camadas de Lady Gaga e do candeeiro de Katy Perry, em 2019? Ou de Sarah Jessica Parker, em 2018, quando levou uma peça de altar com um presépio incorporado na cabeça? O Met Gala está para a moda como os Óscares estão para o cinema. Esta segunda-feira, 13 de Setembro, é inaugurada mais uma exposição do Costume Institute, do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. O tema deste ano é American Independence e pretende celebrar a moda norte-americana. Entre a lista de convidados, estão a poetisa Amanda Gorman, a cantora Billie Eilish e a tenista Naomi Osaka.

Este ano, a festa será mais intimista, mas isso não é sinónimo de mais discreta ou recatada. Depois de ter sido cancelada em 2020 (por causa da pandemia), a gala de angariação de fundos da nova exposição do Costume Institute do Met é esta segunda-feira. Tradicionalmente o evento acontece na primeira segunda-feira de Maio, quando todas as celebridades convidadas se vestem de acordo com o tema. Em anos anteriores, já se celebrou a religião, a cultura punk ou a China, por exemplo.

Além do tema, a regra é só uma: ser o mais extravagante possível. O curador do Costume Institute, Andrew Bolton, quis reexaminar a identidade americana e a moda nacional, especialmente o que mudou ao longo dos últimos anos, como consequência dos movimentos sociais e políticos. “Tenho-me impressionado com as respostas dos designers americanos ao clima social e político, particularmente à volta das questões da inclusão corporal e a fluidez de género”, explicou o curador, à revista Vogue.

A nova era da moda norte-americana pode ser comparada, segundo Bolton, ao Renascimento: “Acho que os jovens designers em particular estão na vanguarda das discussões sobre a diversidade e a inclusão, e também sobre a sustentabilidade e a transparência, muito mais do que os pares europeus.” Espera-se, por isso, que, na passadeira vermelha, os coordenados sejam assinados por criadores nacionais.

Este ano há uma novidade: a exposição vai estar dividida em duas partes. A 18 de Setembro abre ao público a primeira, A Lexicon of Fashion (O léxico da moda, em tradução livre), que marca o 75.º aniversário do Costume Institute. Segundo avança a Vogue, a exposição irá assemelhar-se a uma casa com paredes e quartos, e vai reflectir “os tempos que estamos a viver”, com peças dos artistas Christopher John Rogers, Sterling Ruby, Conner Ives, Prabal Gurung e Andre Walker.

Para a segunda parte da exposição, An Anthology of Fashion (Uma antologia da moda, em tradução livre), com abertura prevista para 5 de Maio de 2022, Andrew Bolton vai trabalhar com realizadores para criar cenas que representem diferentes episódios da moda norte-americana, em cada divisão da “casa”. Para marcar a inauguração desta exposição, o Met recebe uma segunda gala a 2 de Maio.

Quem vai desfilar na passadeira vermelha?

Anualmente, a anfitriã do evento é a directora da revista Vogue, Anna Wintour. A ela juntam-se sempre algumas caras conhecidas. Este ano, ao lado de Wintour, estarão o actor Timothée Chalamet, a cantora Billie Eilish, a poetisa Amanda Gorman, a tenista Osaka, o criador Tom Ford e o influenciador Adam Mosseri.

Já quem vai desfilar na passadeira vermelha é uma incógnita. Os criadores convidam normalmente as celebridades que mais dão que falar. Lady Gaga, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Sarah Jessica-Parker, Cardi B, Gigi Hadid, Zendaya e Priyanka Chopra fazem tipicamente parte da lista de convidados. Em 2019, a portuguesa Sara Sampaio foi ao Met Gala. Este ano, sabe-se que marcará presença a cantora brasileira Anitta, a convite do designer brasileiro Alexandre Birman.

Mas não é preciso ser convidado, nem uma celebridade para ir ao Met Gala (desde que tenha a aprovação de Anna Wintour, que analisa a lista de convidados). Os bilhetes estavam à venda por 35 mil dólares (perto de 29,7 mil euros), cada um. Em 2019, foram angariados 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros) para o Costume Institute.

Na galeria de imagens em cima, espreite alguns dos coordenados da passadeira vermelha do Met Gala de anos anteriores.