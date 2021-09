Harmonização: Que vinho pede o marisco?

Amêijoas

Há várias formas de preparar amêijoas, mas claro está que o que nos vai na cabeça é sempre a receita celebrizada pelo escritor e gastrónomo Bulhão Pato. Provavelmente porque, sendo a mais simples, é a que melhor reserva e potencia o sabor original do bivalve, a sua natureza macia, textura firme e aveludada. Azeite, alho, coentro, azeite, e já está. O simples é, de facto, quase sempre o mais saboroso. Há também quem, em vez de alho, use alho-francês, quem faça um estufado com molho de tomate ou cebolada, e ainda a receita à espanhola, com cebola, pimento, tomate e vinho branco.

Mas as amêijoas são à Bulhão Pato, e assunto arrumado. No final há quem goste também de apaladar com pimenta, de refrescar com vinho branco, mas obrigatório é sempre espremer um bom gomo de limão. A escolha do vinho deve ter sempre em atenção este pormenor da acidez cítrica e tempero. Vinhos mais macios, com menos taninos mas com boa estrutura e já com algum tempo de garrafa serão os melhores parceiros para as melhores amêijoas.

AVELEDA LOUREIRO

Quinta da Aveleda Grande expressão aromática, com notas herbáceas, expressão floral intensa e sensações cítricas. Tem também uma boa estrutura e densidade de boca, muito frutado e com final crocante. MARIA BONITA LOUREIRO

Lua Cheia em Vinhas Velhas Intensidade aromática, com acentuadas notas cítricas e de frutos brancos como maçã e melão. Estruturado, equilibrado e intenso na boca, destaca a acidez directa que o torna sempre muito fresco, longo e persistente.​

QUINTA DE LINHARES AZAL

Quinta de Linhares Destaca sobretudo o lado frutado e cítrico da fruta, com uma estrutura leve e delicada. É um vinho de paixões, ou se adora a intensidade ácida, cítrica e frutada, ou se detesta o perfil mais de estrutura delicada, boca estreita, muito directo e final não muito longo. O lado cítrico acentuado envolve-se na perfeição com a salinidade iodada do percebe.

Percebes

É provavelmente o marisco mais consensual e mais consumido ao longo da costa portuguesa. E também na Galiza, onde é apreciado da mesma maneira, ou seja, como petisco, que com o seu sabor salgado, fresco e iodado funciona como entrada para os pratos de peixe ou marisco de maior complexidade culinária, ou pura e simplesmente para acompanhar um copo bem refrescante no bar ou esplanada. Se for na praia ou com o ar de maresia, tanto melhor. Come-se à mão e, apanhada a técnica para retirar a casca que lhe envolve o pedúnculo comestível, torna-se viciante. Encontra-se ao longo de toda a costa, nas zonas rochosas, mas é particularmente apreciado na Costa Vicentina e no Sudoeste do Algarve, onde as escarpas rochosas são particularmente fustigadas pelas ondas do Atlântico. Daí que se diga que, quanto maiores e mais arriscada for a sua captura, melhores serão. Os mais gordos, escuros e de lábio vermelho são os mais saborosos.

Ao lado apetitoso junta também o atractivo de ser muito fácil de preparar e servir. Basta uma rápida fervura, não mais que dois minutos, escorrer e está pronto a levar à mesa. A tradição é servir frios, muitas vezes até com cubos de gelo. Na Galiza comem-se também ainda quentes, logo a servir à fervura, o que lhe acentua os sabores. Um estilo que se vai alargando pelo litoral minhoto. Pelo sabor salino e iodado, pede vinhos com acidez viva, frutados e intensos.

CASA DE PAÇOS LOUREIRO E ARINTO 2015

Quinta de Paços Boca fina, redonda, com muita profundidade e elegância. Aromas apetrolados, muito boa acidez, de expressão madura, com frescura mineral, e um prolongamento salino que lhe acentua os sabores e textura elegante. Muito fresco ainda. ALVARINHO CONTACTO 2016

Anselmo Mendes Com a gama Contacto, Anselmo Mendes procura a complexidade, carácter vegetal, mineralidade e um ligeiro amargo próprio da casta alvarinho. O tempo em garrafa refinou as características de frescura mineral, concentração aromática e estrutura. Boca elegante e final prolongado. QUINTA DE SANJOANNE ESCOLHA 1998

Casa de Cello Este é um branco memorável da região. O estágio original em barrica e o tempo de garrafa deram-lhe uma extraordinária complexidade. Aos aromas apretrolados associa notas de marmelo e de cascas de citrinos, boa acidez, boca fina e um final longo, persistente e fresco, num vinho que vem já do século passado.

Arroz de lavagante

Distingue-se da lagosta por ter os dois primeiros pares de patas em forma de pinças – são mesmo fortes, é melhor não testar –, mas também pelas suas carnes mais macias e suculentas, que lhe conferem um sabor e uma textura distintos. Para muitos é mesmo o rei dos mariscos, muito valorizado também porque não é assim tão abundante nas nossas costas, o que faz que seja necessário recorrer às águas francesas e do Reino Unido, fazendo dele um tesouro muito apreciado.

O melhor é o lavagante europeu, que habita sobretudo as águas do leste do oceano Atlântico, de cor negra e tons azulados, o que faz que o identifiquemos como lavagante azul, mas que uma vez cozinhado adquire a coloração laranja-avermelhada intensa, tal como as espécies de águas mais quentes, que não têm a mesma textura e sabor.

Pode servir-se cozido ou grelhado, acompanhado com diversos tipos de molho, mas por cá o mais celebrado é o típico arroz malandro feito com o caldo da sua carcaça. O ideal é mesmo o carolino do Mondego, nas suas versões mais rústicas, ou seja com pouco ou nenhum polimento, de modo a conservar o máximo da sua goma.

Pela envolvência, suculência, textura firme e elegante, pede vinhos de boa acidez, boca com volume, textura macia, intensidade e alguma cremosidade.

CAPITÃO-MOR RESERVA ALVARINHO 2016

Quinta de Paços Das parcelas mais antigas de vinha de calhau rolado em zona de aluvião. É feito com maceração pelicular, estágio com envolvimento de borras finas e leve passagem por barricas para conferir volume e complexidade. Ao fim de cinco anos de estágio está no auge das suas potencialidades. Sabor muito vivo, acidez refrescante, gordo, rico, com um equilíbrio fantástico, final longo e sempre elegante. MONÓLOGO ARINTO P24 2019

A&D Wines Um arinto da zona de Baião, num registo maduro que destaca as típicas notas cítricas e limonadas da casta, temperadas por outras de pendor mais tropical que se revelam na prova de boca. É um vinho seco, macio e de perfil cremoso na boca e com uma acidez viva que lhe espevita e prolonga os sabores. AVELEDA PARCELA DO CONVENTO 2018

Quinta da Aveleda Um loureiro único e irrepetível. Mondas severas (mais de 70%) a potenciar, grande concentração de boca e uma mineralidade salina. Na boca, há também notas intensas de chá verde, com secura, um extraordinário equilíbrio e vivacidade quase tânica. Excepcional equilíbrio e prolongamento sápido.

Lingueirão

Normalmente mais associado à culinária algarvia, o lingueirão é um bivalve de concha frágil, estreita e alongada, que se esconde nas areias das praias, dentro de tocas que ele próprio constrói. Dada a sua forma e o perfil cortante das conchas, mais a norte recebem também a denominação de canivetes ou navalhas. Que ninguém se corte, que o sabor é intenso, a textura firme e aveludada, à imagem das amêijoas.

Daí que em boa parte do território a tradição seja de seguir a receita à Bulhão Pato, sendo também comum prepará-los, ou seja abri-los, na chapa ou na sertã, e servir com molho de manteiga e sumo de limão. Recomenda-se, por isso, um branco mais encorpado, de intensidade marcante mas também já com notas de evolução, para equilibrar a acidez cítrica do limão.

É na cozinha algarvia que é apreciado como prato típico e com culinária mais versátil. Das famosas sopas de lingueirão ao arroz malandrinho, que é um prato emblemático da região. A tradição é condimentar com algumas sementes de malagueta no refogado inicial e depois, com o arroz – carolino, claro está! –, um pouco de açafrão a conferir o toque algarvio de sabor e aromas.

QUINTA DO REGUEIRO RESERVA ALVARINHO 2013

Quinta do Regueiro Ligeiras notas de evolução nobre, mantendo toda a frescura e mineralidade e uma excelente

acidez. Macio, redondo e envolvente, muito puro, ainda focado nas sensações cítricas, com boa estrutura, boca fina e elegante. Promete manter-se firme por mais alguns anos. AMEAL LOUREIRO 2004

Quinta do Ameal Frescura e acidez fantásticas. Um vinho ainda cheio de intensidade e vibração, com uma evolução virtuosa, que vai muito para além das notas químicas, apetroladas, mas no sentido da evolução nobre, com envolvência, aromas finíssimos, elegância e frescura. QUINTA DE SANTIAGO ALVARINHO 2017

Quinta de Santiago Mantém o aroma fresco, mas também ainda algumas notas florais e de especiarias. Na boca, destaca a complexidade, estrutura e corpo elegante, com sensação de volume e um paladar fresco e mineral. Equilibrado e persistente, com final envolvente e saboroso.

Sapateira

Muito popular nos snack-bares e casas de marisco, a arte de aproveitar a carapaça da sapateira, ou caranguejola, para a encher com um recheio ou paté, aproveitando as carnes das suas partes mais finas e as ovas (se for o caso), não será longa tradição na preparação de mariscos na nossa culinária. Ao que tudo indica, a tendência ter-se-á afirmado com a chegada dos habitantes das ex-colónias, que trouxeram com eles o gosto por alguns dos seus petiscos favoritos.

Mostra-o a multiplicidade de receitas sem particular vinculação a qualquer tradição ou região do país, assim como a grande aleatoriedade no uso de ingredientes, igualmente com escassa ligação à nossa tradição culinária. Da maionese à mostarda, cerveja, whisky, picles ou molho inglês, de tudo um pouco referem as receitas que, entretanto, se popularizaram.

O importante, no entanto, é que a sapateira se mostre, enquanto viva, densa e enérgica. As preferidas são as fêmeas, mais saborosas devido às suas ovas, que são também um ingrediente que valoriza o recheio. Daí que as melhores sejam a que se come entre Setembro e Janeiro, altura em que se dá a desova. Pelo carácter pastoso e a natureza mais impositiva dos ingredientes, recomendam-se vinhos com afirmação aromática e intensos no palato.

ABCDARIUM ARINTO 2020

AB Valley Wines Varietal de arinto – ou pedernã como também se designa nas sub-regiões Sousa e Amarante, de onde vem –, destaca a cor cítrica, aroma muito frutado e carácter mineral. Na boca tem a marca e o vigor da juventude, com boa acidez e persistência.

COVELA NATUR AVESSO 2019

Lima & Smith Fermentação em barricas de carvalho antigas, estágio com borras finas e engarrafamento sem filtração. Aroma intenso e complexo, com uma acidez viva, boca cheia e envolvente, grande equilíbrio e final fresco e marcante. CASA DE PEDRA MARIA 2020

Casa de Pedra Maria Um blend de loureiro e alvarinho que combina na perfeição a frescura e vivacidade com notas mais maduras e tropicais. Frescura cítrica, tensão e algum volume de boca aliam-se ao paladar frutado, boa secura e estrutura. Um branco sério e com boa aptidão gastronómica.

Cracas

Uma especialidade exclusiva dos Açores, um petisco local de grande delicadeza e talvez o marisco de sabor marinho mais intenso. Uma delícia, mesmo.

Mesmo nos Açores as cracas não são muito abundantes em bares e restaurantes, provavelmente pelas dificuldades na apanha e também na dificuldade em retirar da própria concha para se poder comer. Mas vale mesmo a pena, acreditem!

Chamam-lhe os primos açorianos dos percebes – são da mesma família –, desenvolvendo-se igualmente em colónias nas rochas mais batidas, no litoral das ilhas açorianas. A concha de camadas calcárias tem forma cónica, tipo copo mas muito fechada, de onde o marisco é retirado com um gancho metálico, normalmente um prego de média dimensão com o bico curvado ao estilo de anzol.

Tal como os percebes, cozinham-se num grande volume de água do mar, mas neste caso a fervura tem de ser bem mais longa, com cerca de 40 minutos.

Pela consistência e rigidez, têm de ser arrancadas da rocha à martelada, mas o esforço é largamente compensado pelo sabor muito muito fino e delicado com um incomparável sabor a mar. Depois de extraído o marisco da cavidade, bebe-se também o líquido que sobrou no fundo. Um autêntico e revigorante shot de mar!

Os vinhos têm de ser crocantes, intensos e minerais.

QUINTA DE SANJOANNE TERROIR MINERAL

Casa de Cello Um blend de avesso e loureiro que se destaca pela acidez e frescura intensas. É também muito fino e elegante, com notas cítricas e minerais, grande secura e final de médio prolongamento com leve expressão de tanino.

BARÃO DO HOSPITAL LOUREIRO 2020

Barão do Hospital Aroma e acidez marcantes, com notas florais, paladar muito frutado, algum volume de boca, com estrutura macia, grande tensão e crocância. Longo e intenso final de boca, com uma marcante frescura e mineralidade.

PEQUENOS REBENTOS ESCOLHA LOUREIRO 2020

Márcio Lopes Winemaker Um vinho pleno de elegância, frescura. Crocante, seco, de estilo moderno e com baixo teor alcoólico (apenas 11,5%). Aromas típicos da uva loureiro, sabores complexos com reminiscências de louro, damasco em fundo cítrico, com final intenso, saboroso e prolongado.

