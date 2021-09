Portugal tem quatro mestrados em gestão entre os melhores do mundo

Faculdade de Economia da Universidade do Porto entra no ranking do Financial Times , onde já figuravam outras três escolas portuguesas. Nova SBE continua a ocupar a melhor posição em 2021.

Portugal tem quatro escolas no ranking do Financial Times dos melhores mestrados em gestão de 2021. A Nova School of Business and Economics (SBE) continua a ser a faculdade portuguesa mais bem posicionada, mas este ano, além da Católica e do ISCTE, o mestrado da Faculdade de Economia do Porto (FEP) também passou a figurar na lista dos 100 melhores do mundo.

O ranking do Financial Times avalia critérios como o nível salarial dos antigos alunos, a empregabilidade ou a progressão na carreira e é uma forma de as faculdades se promoverem junto dos alunos e a nível internacional. Em 2021, a lista voltou a ser liderada pela Universidade de St. Gallen, na Suíça, a HEC Paris continuou a ocupar o segundo lugar e a University College de Dublin subiu à terceira posição.

Olhando para Portugal, a Nova SBE continua a ser a mais bem posicionada, ocupando o 23.º lugar; seguida da Católica Lisbon School of Business and Economics, no 45.º lugar; da ISCTE Business School, no 86.º lugar; e da Faculdade de Economia do Porto, que entrou para a 98.ª posição.

A Nova SBE destaca-se como a faculdade portuguesa cujos alunos, num prazo de três anos, atingem o nível salarial mais elevado e apresenta também bons resultados ao nível das oportunidades de carreira em mercados internacionais. Comentando os resultados, Daniel Traça, director da Nova SBE, considera que a posição alcançada “destaca a Nova SBE como a escola de negócios número um em Portugal” e coloca-a “no Top 25 das melhores business schools do mundo”, realçando a capacidade de atractividade da escola para alunos internacionais.

Numa nota enviada às redacções, o director da FEP, José Varejão, considera, por seu turno, que a entrada para a lista elaborada pela publicação britânica “é o resultado do trabalho que toda a escola tem vindo a fazer no sentido da sua renovação e internacionalização”. “Trata-se de mais um reconhecimento que nos estimula a continuar a trabalhar pela qualidade da formação dos nossos estudantes e das suas carreiras”, destacou.

Entre os critérios mais valorizados pelo Financial Times na análise ao mestrado da FEP estão o aumento salarial após a conclusão do curso e as carreiras internacionais dos seus diplomados.