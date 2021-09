Porto e Lisboa somam pouco mais de 5000 imóveis activos no alojamento local

Há um abismo de diferença entre o número de imóveis que consta no Registo Nacional de Alojamento Local e o número de apartamentos que estão, de facto, em actividade e com movimento de entrada e saída de ocupantes nas cidades do Porto e de Lisboa. Em Julho de 2021, o Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) indicava que havia 18.953 imóveis em Lisboa e 8615 imóveis no Porto. Mas se se cruzarem os dados deste registo com os imóveis que estão efectivamente listados em plataformas de reserva como o AirBnb e o Booking, esses números caem abruptamente: em vez das 27.568 unidades de alojamento local registadas nas duas cidades, apenas 16.256 estão de facto com anúncios listados nas plataformas de reserva (10.148 em Lisboa; 6108 no Porto).