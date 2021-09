Na conferência de imprensa de antecipação do jogo de terça-feira, entre o Dínamo Kiev e o Benfica, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da liga dos campeões, Jorge Jesus, treinador dos “encarnados”, referiu que o técnico dos ucranianos, Mircea Lucescu, é o treinador ainda a trabalhar com mais títulos no currículo.