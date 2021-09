Sporting eliminado da Liga dos Campeões de basquetebol

O Sporting foi nesta segunda-feira eliminado da Liga dos Campeões de basquetebol, ao perder em Talin com os estónios do BC Kalev/Cramo por 86-69, nos quartos-de-final do Grupo C da fase de qualificação.

Apenas o vencedor de cada grupo segue em frente, pelo que os “leões” caem para a Europe Cup, onde ficarão integrados no Grupo F, com os gregos do Ionikos, os belgas do Giants Antuérpia e uma equipa ainda a definir.

O domínio da equipa anfitriã foi muito claro e ao intervalo o BC Kalev/Cramo já liderava por 42-27, gerindo depois até ao final uma vantagem alargada, ligeiramente atenuada pelos “leões” no último quarto, com um parcial de 28-21.

Destaque na equipa lusa para o extremo norte-americano Travante Williams, autor de 26 pontos, sete ressaltos e três assistências.