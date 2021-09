Portugal entra no Mundial com vitória folgada

Selecção portuguesa venceu esta segunda-feira a Tailândia por 4-1 no primeiro jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo, na Lituânia.

A selecção portuguesa de futsal começou o Campeonato do Mundo Lituânia 2021 da melhor forma, com um triunfo por 4-1 diante da Tailândia, numa partida em que Zicky Té fez história ao tornar-se no jogador mais novo a jogar por Portugal num Mundial (e até marcou).

Jorge Braz tinha à disposição 14 dos 16 jogadores convocados, depois de Pauleta e Tiago Brito terem regressado apenas esta segunda-feira para junto da comitiva por questões relacionadas com a covid-19. Também Edu está infectado com o novo coronavírus e foi substituído por André Sousa.

Na Lituânia, o seleccionador nacional alinhou de início com Bebé, Bruno Coelho, Erick , João Matos e Ricardinho. Já o “cinco” da Tailândia contou com Hankampa, Sornwichian, Wongkaeo, Thueanklang e Chaemcharoen.

Na Zalgiris Arena, em Kaunas, logo a abrir a partida, Ricardinho - que igualou João Benedito como o segundo jogador de futsal mais internacional de sempre com 181 internacionalizações - deixou um aviso, com um remate que saiu por cima. Portugal estava a controlar o jogo, perante uma Tailândia a evidenciar dificuldades em ter a bola e a sair a jogar.

Aos cinco minutos, foi Cecílio a rematar para grande defesa de Hankampa e, segundos depois, foi Ricardinho, mas o guarda-redes voltou a deixar tudo a zeros.

A melhor oportunidade para a Tailândia chegou dois minutos depois com um remate de Wongkaeo a sair ao lado. Logo depois foi Kritsada que, na marcação de um livre, atirou ao poste, numa altura em que Portugal perdeu algum domínio do jogo e a Tailância cresceu com muitos lances de contra-ataque.

A entrada de Zicky Té

Aos oito minutos, Jorge Braz fez Zicky Té entrar na partida e com 20 anos tornou-se no jogador mais novo a jogar por Portugal num Mundial.

Do lado português, Ricardinho ia sendo o jogador que mais vezes tentou o golo, mas sem sucesso. A Tailândia apresentava-se muito bem defensivamente, a não dar muitos espaços, e Portugal evidenciava dificuldades em chegar com perigo eminente à baliza adversária.

E foi mesmo a selecção tailandesa quem se colocou na frente do marcador aos 15 minutos de bola parada, com Jirawat a finalizar com um remate que desviou em Erick Mendonça e acabou por trair Bebé. Zicky, Bruno Coelho, Pany Varela e Erick estiveram perto do empate, mas o guarda-redes Hankampa não deixou. Mas mesmo antes do intervalo, e também de bola parada, Portugal chegou ao 1-1 com Ricardinho a assistir Bruno Coelho.

A abrir o segundo tempo, a selecção portuguesa entrou com vontade de chegar à vantagem e André Coelho deixou um primeiro aviso. Pouco depois, Ricardinho podia ter feito o 2-1, mas Hankampa não deixou. Segundos depois, foi Chaemcharoen a estar perto de fazer o segundo para a Tailândia.

Mas foi Portugal quem chegou ao 2-1. Aos 27 minutos Erick Mendonça fez um grande trabalho individual e rematou de pé direito para o fundo das redes sem hipóteses para Hankampa.

O 3-1 chegou por intermédio de Zicky (29') com um remate rasteiro e de pé esquerdo, carimbando, assim, a sua estreia num Mundial da melhor forma. Pouco depois foi Pany Varela a dilatar a vantagem portuguesa, numa segunda parte que estava a ser colectivamente mais bem conseguida.

A selecção portuguesa volta a entrar em jogo na quinta-feira frente às Ilhas Salomão (18h) e domingo é a vez de defrontar Marrocos no último encontro da fase de grupos do Mundial 2021. Os dois primeiros de cada grupo seguem em frente, bem como os quatro melhores terceiros classificados.