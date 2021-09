Marítimo e Arouca somam sétimo empate na quinta ronda da I Liga

O Marítimo, a jogar na casa emprestada do rival Nacional da Madeira, e o Arouca selaram nesta segunda-feira a sétima igualdade da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem a dois golos.

O congolês André Bukia, aos oito minutos, e o brasileiro André Silva, aos 82’, de livre directo, marcaram para os forasteiros, e, pelo meio, o “canarinho” Ricardinho, aos 35’, e o iraniano Ali Alipour, aos 45+11, de penálti, facturaram para os locais.

Na classificação, o Marítimo, que já tinha empatado em casa com o FC Porto, passou a somar cinco pontos, no 11.º lugar, enquanto o Arouca, que havia perdido fora com o Benfica e os “dragões”, tem agora quatro, no 13.º.