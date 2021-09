Jorge Jesus: “O Dínamo é tão forte como o Barcelona e o Bayern”

O técnico “encarnado” não acredita que os ucranianos são a equipa mais fraca do grupo E e repetiu esta ideia várias vezes na antevisão da estreia do Benfica na Liga dos Campeões 2021/22.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, crê que o Dínamo de Kiev não é a equipa mais frágil do grupo E da Liga dos Campeões. O técnico “encarnado” acredita mesmo que os ucranianos são tão fortes como os “tubarões” Barcelona e Bayern de Munique – e repetiu esta ideia várias vezes nesta segunda-feira, na antevisão da estreia do Benfica na Liga dos Campeões 2021/22, na Ucrânia, frente ao Dínamo Kiev (terça-feira, 20h, Eleven Sports).

“Olho para o Dínamo como olho para o Barcelona ou o Bayern. Se estivermos a olhar para o Dínamo como a equipa mais fraca do grupo não acho que isso seja verdade. Para mim, o Dínamo é tão forte como o Barcelona e o Bayern”, apontou.

E justificou: “Tem cinco jogadores titulares da selecção da Ucrânia, que ainda há dias empatou com a França. Tem um treinador, Mircea Lucescu, que é o mais titulado do mundo no activo. Tenho um respeito muito grande por ele. Isto são sinais evidentes de que vamos jogar contra uma grande equipa”.

Detalhado o adversário, Jesus apontou que “o Dínamo tem uma equipa forte”. “É uma equipa forte na bola parada ofensiva e também o ataque posicional, que é o momento mais forte deles (…), mas o Benfica tem todas as condições para disputar vitórias com todos os adversários do grupo”.

O técnico “encarnado” não temeu o grande número de jogos do Benfica, já que, acredita, tem “conseguido gerir a equipa muito bem do ponto de vista físico e psicológico”. “Tenho uma equipa mais forte do que no ano passado. Posso mudar três, quatro ou cinco jogadores, sem que a equipa perca rendimento”, finalizou.