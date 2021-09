Segunda, na TV: O Bom, o Mau e o Vilão, cenas de um casamento e rock ‘n’ roll

CINEMA

O Bom, o Mau e o Vilão

Fox Movies, 18h22

O tiro mais certeiro do western spaghetti. Realizado por Sergio Leone, em 1966, o filme é uma obra de culto, com uma icónica banda sonora de Ennio Morricone e com Clint Eastwood na pele de Joe (o bom), num jogo psicológico de violência e brutalidade crescente, agudizado pela ganância e pela traição.

Imparável

Hollywood, 21h30

Frank (Denzel Washington) está a pouco tempo de ser dispensado da companhia ferroviária onde trabalha há 28 anos. Will (Chris Pine) é um novo maquinista. Os seus destinos cruzam-se quando um comboio de carga cheio de combustível e gás venenoso se dirige, desgovernado, a uma cidade de 100 mil habitantes. Realizado por Tony Scott e escrito por Mark Bomback, o filme inspira-se em factos reais.

Bairro 13

Nos Studios, 1h35

Um filme de acção com o parkour como protagonista. Damien Collier é um agente das forças especiais que chega a um bairro ultraviolento, determinado a acabar com a corrupção. É então que conhece um ex-presidiário que sobrevive às leis das ruas e tenta levar uma vida pacífica. Realizado por Camille Delamarre, Bairro 13 segue um argumento de Luc Besson e conta com Paul Walker e com o pioneiro do parkour David Belle.

SÉRIES

Station 19

Fox Life, 22h20

Jovens envolvidos num acidente, um carro em fogo e um incêndio florestal – tudo isto a somar à propagação do novo coronavírus. Assim arranca mais uma leva de situações tensas para os soldados da paz, na abertura da quarta temporada do spin-off de Anatomia de Grey. A pandemia não é a única ponte com a vida real: fará também referência ao homicídio de George Floyd.

Scenes From a Marriage

HBO, streaming

Estreia. Oscar Isaac e Jessica Chastain dão vida a um casal que esgrime os argumentos da implosão do seu casamento, nesta a adaptação moderna, em cinco episódios, do clássico Cenas da Vida Conjugal, de Ingmar Bergman. Hagai Levi escreve e realiza.

DOCUMENTÁRIOS

Europa Vista de Cima

National Geographic, 22h10

Composta por imagens aéreas de vários países europeus, a série documental regressa para a terceira temporada, com Portugal como primeiro destino. O episódio tem vista para a ponte pedonal suspensa de Arouca, as ondas da Nazaré, o Palácio da Pena e outras paisagens.

Zé Pedro Rock ‘n’ Roll

RTP1, 22h53

Com assinatura de Diogo Varela Silva, esta homenagem em forma de documentário mistura imagens de arquivo, registos inéditos e entrevistas a familiares e amigos de Zé Pedro (1956-2017), o fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés que se transformou num ícone do rock português.

MÚSICA

Eléctrico

RTP1, 00h57

Reposição do primeiro e último capítulo da segunda temporada de Eléctrico, uma colecção de “desgarradas” ao vivo entre músicos portugueses, com realização de André Tentúgal, curadoria da Antena 3 e apresentação de Henrique Amaro e Vanessa Augusto. Manel Cruz e os Clã protagonizaram o frente-a-frente inaugural; no final (emitido de seguida, à 1h56), encontraram-se Orelha Negra e Gisela João.

DESPORTO

Futsal: Tailândia x Portugal

RTP1, 17h52

Directo. As selecções tailandesa e portuguesa medem forças na fase de grupos do Campeonato do Mundo de Futsal, que está decorrer desde ontem na Lituânia e se prolonga até 3 de Outubro. A equipa lusa faz parte do grupo C, onde também alinham Marrocos e as Ilhas Salomão. A transmissão é narrada por João Miguel Nunes e comentada pelo antigo guarda-redes Fernando Paiva.

INFANTIL

As Lendas do Spark

Panda, 19h30

Estreia, com episódio duplo. Aventura e diversão com Spark, um carro que trabalha como mecânico mas ambiciona brilhar nas pistas. Um dia, surge uma oportunidade. Com treino e a ajuda dos amigos, a concretização do sonho fica cada vez mais perto.