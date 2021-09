MOTELX: O Nosso Reino, de Luís Costa, vence melhor curta de terror europeia e portuguesa

Esta segunda-feira, dia de encerramento, será projectada a longa-metragem vencedora do festival, The Feast , do realizador galês Lee Haven Jones.

Numa decisão inédita, o júri do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa premiou duplamente o filme O Nosso Reino, de Luís Costa: melhor curta-metragem europeia e melhor curta portuguesa, anunciou a organização do festival este domingo em comunicado.

“Apesar da grande qualidade dos filmes em competição”, o júri acabou por decidir por apenas um vencedor, salientando “a sua cinematografia éterea e a escrita e realização que revelam confiança e graciosidade, no que é uma viagem às sombras da infância e aos primeiros encontros com a morte”, explica a organização.

O júri foi composto pela actriz Sónia Balacó, pelo produtor Josh Wallers e pelo vice-presidente de aquisições e co-produções globais da plataforma de streaming Shudder, Emily Gotto. O prémio é de 5000 euros.

The Feast, do realizador galês Lee Haven Jones, foi o grande vencedor do Prémio MOTELX para melhor longa-metragem de terror europeia.

O júri, composto pela actriz e realizadora Ana Moreira, a artista plástica Adriana Molder e o realizador Diego López-Fernández, destacou que este é um “filme que nos prende desde o início através de uma imagem impactante, destacando-se o domínio do tempo pelo realizador, que constrói através da música uma composição envolvente e precisa"”, lê-se na nota distribuída pela organização.

O júri decidiu ainda atribuir uma menção especial a Um fio de baba escarlate, de Carlos Conceição, a única longa-metragem nacional em competição “pela sua aposta autoral na execução: filmada sem diálogos, em formato 4:3 e reconstruído o género slasher com base nas redes sociais”.

O 15.º MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa teve início no passado dia 4, no Cinema S. Jorge, em Lisboa, com a antestreia The Green Knight, de David Lowery, e o lançamento de uma programação dedicada ao cinema português de terror e aos “fantasmas da Guerra Colonial”, que incluiu os filmes Inferno e Purgatório, de Joaquim Leitão.

Um fio de baba escarlate, de Carlos Conceição, O lobo solitário, de Filipe Melo, A terra do não retorno, de Patrick Mendes, The deep house, da dupla Alexandre Bustillo e Julien Maury, foram algumas da longas-metragens seleccionadas para a competição de melhor longa-metragem europeia.

Pelo prémio de melhor “curta” de terror portuguesa, competiam 12 filmes, igualmente candidatas a melhor “curta” europeia, que envolvia mais oito produções estrangeiras.

Esta segunda-feira, dia de encerramento, será projectada a longa-metragem vencedora do festival.