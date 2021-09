Glaciares do Peru sob vigilância apertada nos anos do degelo

O Peru tem a maior concentração de glaciares tropicais do mundo, nos Andes. São 18 cordilheiras, nas quais as alterações climáticas estão a provocar um degelo acelerado: “Os glaciares recuaram cerca de 50% nas últimas cinco décadas”, explicou Christian Yarlequé, físico e especialista em ciência atmosférica do Instituto Nacional de Investigação sobre Glaciares e Ecossistemas de Montanha (Inaigem) do Peru, que integra o projecto de vigilância da evolução dos glaciares.